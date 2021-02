sportli26181512 : Lulic: 'Finalmente torno titolare. Ora il regalo a Immobile': Il capitano della Lazio torna dal primo minuto dopo p… - csch78 : RT @IoNascoQui: OGGI, CON LAZZARI SQUALIFICATO DOVREBBE TOCCARE A LUI AGIRE FIN DAL PRIMO MINUTO SULLA SINISTRA, DOPO OLTRE UN ANNO DI ASSE… - IoNascoQui : OGGI, CON LAZZARI SQUALIFICATO DOVREBBE TOCCARE A LUI AGIRE FIN DAL PRIMO MINUTO SULLA SINISTRA, DOPO OLTRE UN ANNO… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulic Finalmente

ROMA -Senaddal primo minuto. Il capitano della Lazio, dopo un calvario lungo più di anno, ritrova la sua fascia dal primo minuto nel match dell'Olimpico contro la Sampdoria. E ai microfoni ...domani se la vedrà con Candreva, se il tecnico romanista Ranieri ('La Lazio mi sta ...ieri anche Strakosha è tornato in gruppo, la convocazione è ancora in bilico: Tare ci ha parlato ...La Lazio affronta la Sampdoria in anticipo a pochi giorni dalla gara di Champions League contro il Bayern Monaco. Emergenza in difesa per Inzaghi.Le scelte dei due tecnici per Lazio-Sampdoria. Tra poco i biancocelesti affronteranno i blucerchiati nel ventitreesimo turno di Serie A ...