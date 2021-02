Luca Coscioni 2006-2021: la scienza al servizio della democrazia (Di domenica 21 febbraio 2021) Se l’Italia avesse davvero conosciuto Luca Coscioni e le sue proposte 20 anni fa, non avremmo dovuto aspettare la pandemia per capire l’importanza della scienza. E ci saremmo anche risparmiati il patetico tentativo di recuperare decenni di marginalizzazione degli scienziati trasformandone alcuni in vedette da talk-show televisivo. Invece, la conoscenza e celebrazione (per un giorno) del Presidente di Radicali italiani e fondatore dell’Associazione Luca Coscioni avvenne solo nel momento della sua morte -15 anni fa, il 20 febbraio 2006- dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 febbraio 2021) Se l’Italia avesse davvero conosciutoe le sue proposte 20 anni fa, non avremmo dovuto aspettare la pandemia per capire l’importanza. E ci saremmo anche risparmiati il patetico tentativo di recuperare decenni di marginalizzazione degli scienziati trasformandone alcuni in vedette da talk-show televisivo. Invece, la conoscenza e celebrazione (per un giorno) del Presidente di Radicali italiani e fondatore dell’Associazioneavvenne solo nel momentosua morte -15 anni fa, il 20 febbraio- dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

