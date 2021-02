“Il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo”: Mauruzio Costanzo attacca e svela di chi è la colpa (Di sabato 20 febbraio 2021) Maurizio Costanzo pesante sul Grande Fratello Chi segue Maurizio Costanzo sa perfettamente che in questi anni non è mai stato il fan numero uno del Grande Fratello Vip e quello Nip. Ricordiamo però, che quando era alla guida di Buona Domenica per un lungo arco di tempo ha invitato ogni settimana gli eliminati delle prime edizioni. Ma il tempo è passato e il giornalista capitolino ha cambiato idea in negativo sul reality show di Canale 5. Attraverso la sua storia rubrica sul magazine Nuovo, il marito di Maria De Filippi ha attaccato senza mezzi termini la trasmissione del collega Alfonso Signorini. “Se il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo non è colpa del format, né del conduttore, ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 20 febbraio 2021) Mauriziopesante sulChi segue Mauriziosa perfettamente che in questi anni non è mai stato il fan numero uno delVip e quello Nip. Ricordiamo però, che quando era alla guida di Buona Domenica per un lungo arco di tempo ha invitato ogni settimana gli eliminati delle prime edizioni. Ma il tempo è passato e il giornalista capitolino ha cambiato idea in negativo sul reality show di Canale 5. Attraverso la sua storia rubrica sul magazine Nuovo, il marito di Maria De Filippi hato senza mezzi termini la trasmissione del collega Alfonso Signorini. “Se ilVip hailnon èdel format, né del conduttore, ...

