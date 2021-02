TV7Benevento : Governo: De Corato (FdI) a gazebo per dire no a governo Draghi, 'raccolte oltre 500 firme'... - CoratoLiveIt : #Corato ?No a Draghi, Mininno? tra espulsi 5S: «Governo è minestro?ne antitetico ai valori del Movimento» - CoratoLiveIt : Corato ?No a Draghi, Mininno? tra espulsi 5S: «Governo è minestro?ne antitetico ai valori del Movimento» - CoratoLiveIt : Corato ?Governo, Bruna Piarulli: «Fiducia a Draghi, ?ma ci sono pochi ministri del Sud» - CoratoLiveIt : #Corato ?Governo, Bruna Piarulli: «Fiducia a Draghi, ?ma ci sono pochi ministri del Sud» -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Corato

OlbiaNotizie

'In diverse occasioni - conclude De- Regione Lombardia ha riconosciuto ruolo e attività ... GLI ASSESSORI DELLE GRANDI CITTÀ PROPONGONO UN'ALLEANZA CON ILE AZIONI CONCRETE A SOSTEGNO DI ...'In dieci anni didella città il centrosinistra è solamente rimasto a guardare e a subire il fenomeno. - continua De- Come ha recentemente detto il vice Sindaco, Anna Scavuzzo, la ...Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Oggi ho partecipato ai gazebo di Fdi in viale Papiniano e via Novara per dire no al governo Draghi. Nei 10 presidi allestiti in città abbiamo raccolto oltre 500 firme, s ...La prima volta fu il 1993, ai tempi di Marco Formentini sindaco. E' allora che un Matteo Salvini ventenne debuttò in quel Consiglio comunale di Milano che ha salutato 25 anni dopo, nell'ottobre del 20 ...