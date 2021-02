Gli eroi in prima linea: l’omaggio alle vittime del coronavirus a Napoli (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’Ordine dei medici di Napoli ha ricordato oggi le ‘proprie’ vittime del covid. Sono 34 i camici bianchi partenopei che hanno perso la vita a causa del virus. Questi i nomi: Antonio Amente, Gaetano Autore, Giuseppe Ascione, Mario Avano, Guido Battagliese, Massimo Borghese, Antonio Buonomo, Daniele Cagnacci, Antonio Casillo, Ernesto Celentano, Vincenzo Comune, Tommaso Cuomo, Raffaele De Iasio, Giulio De Luca, Paola De Masi, Mario Della Calce, Giuseppe Di Mauro, Pasquale Fiorillo, Maurizio Galderisi, Mario Claudio Maiocca, Luigi Manfredi, Angelo Mascolo, Domenico Pacilio, Salvatore Paoletta, Luigi Pappalardo, Raffaele Pempinello, Mirco Ragazzon, Cosimo Russo, Ermenegildo Santangelo, Giuseppe Sessa, Stefano Simpatico, Carmine Sommese, Giovanni Battista Tommasino, Francesco Vista. Nomi che sono risuonati ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– L’Ordine dei medici diha ricordato oggi le ‘proprie’del covid. Sono 34 i camici bianchi partenopei che hanno perso la vita a causa del virus. Questi i nomi: Antonio Amente, Gaetano Autore, Giuseppe Ascione, Mario Avano, Guido Battagliese, Massimo Borghese, Antonio Buonomo, Daniele Cagnacci, Antonio Casillo, Ernesto Celentano, Vincenzo Comune, Tommaso Cuomo, Raffaele De Iasio, Giulio De Luca, Paola De Masi, Mario Della Calce, Giuseppe Di Mauro, Pasquale Fiorillo, Maurizio Galderisi, Mario Claudio Maiocca, Luigi Manfredi, Angelo Mascolo, Domenico Pacilio, Salvatore Paoletta, Luigi Pappalardo, Raffaele Pempinello, Mirco Ragazzon, Cosimo Russo, Ermenegildo Santangelo, Giuseppe Sessa, Stefano Simpatico, Carmine Sommese, Giovanni Battista Tommasino, Francesco Vista. Nomi che sono risuonati ...

ENRICO27218318 : RT @PaoloMuloSeduto: Ciao Mauro, domani mi raccomando prendi il tuo posto nella tribuna d'onore INSIEME a Giacinto e all'avvocato e a tutti… - gelsoclaun : Tutti quanti amano gli eroi,la gente li aspetta, li acclama, ci insegnano a tener duro solo 1 secondo di più. Io pe… - datwittyrobin : @StalkerAnsya No, ma non è stata messa nemmeno in discussione tutta l'indagine. Lo hanno preso per miracolo, per un… - stormi1904 : RT @ATtACcatiAlBus: Sciopero (quasi) sempre venerdì per far ponte (20% dei turnisti), mano al telefonino e l'altra al caffè mentre i borseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli eroi Overwatch 2: tante novità annunciate, tra cui la mappa a Roma Tutti gli eroi hanno battute doppiate durante le missioni e ci sono anche molti NPC: è stato svolto molto lavoronella campagna della storia. Naturalmente, la narrazione sarà integrata con il ...

Speranza "il vaccino diritto di tutti, deve essere gratuito" ...che i medici e gli infermieri e tutti i professionisti sanitari a cui oggi diciamo ancora grazie " aggiunge " abbiano dimostrato il loro valore e la loro forza, ma penso sia sbagliato parlare di eroi ...

Gli eroi di Bonaparte ai Mercati di Traiano Il Manifesto Giornata nazionale dei camici bianchi. Tributo agli eroi | FOTO A Villa Magnisi si è celebrata la 'Giornata nazionale dei camici bianchi', una giornata all'insegna della memoria per ricordare i medici e tutti gli operatori sanitari che si sono impegnati nella lott ...

Gli eroi in prima linea: l’omaggio alle vittime del coronavirus a Napoli L'Ordine dei medici di Napoli ha ricordato oggi le proprie vittime del covid. Sono 34 i camici bianchi partenopei che hanno perso la vita a causa del virus ...

Tuttihanno battute doppiate durante le missioni e ci sono anche molti NPC: è stato svolto molto lavoronella campagna della storia. Naturalmente, la narrazione sarà integrata con il ......che i medici einfermieri e tutti i professionisti sanitari a cui oggi diciamo ancora grazie " aggiunge " abbiano dimostrato il loro valore e la loro forza, ma penso sia sbagliato parlare di...A Villa Magnisi si è celebrata la 'Giornata nazionale dei camici bianchi', una giornata all'insegna della memoria per ricordare i medici e tutti gli operatori sanitari che si sono impegnati nella lott ...L'Ordine dei medici di Napoli ha ricordato oggi le proprie vittime del covid. Sono 34 i camici bianchi partenopei che hanno perso la vita a causa del virus ...