Genoa-Hellas Verona | Juric | “Ci è mancata solo la vittoria Pronto per una grande? Vi dico la mia”

(Di sabato 20 febbraio 2021) L’pareggia 2-2 nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A contro il. Serie A,2-2: al 94? un missile di Badelj regala il pari al “Grifone”. La classifica aggiornata I veneti offrono una buona prestazione, ma non riescono a trovare i tre punti contro un coriaceo. L’allenatore degli scaligeri, Ivan, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico croato si reputa comunque soddisfatto, con la sua squadra che ha fornito una gara convincente: “Dispiace per i ragazzi, hanno fatto un’ottima gara nonostante le difficoltà e hanno dato tutto. Potevamo forse chiuderla prima, abbiamo regalato un gol ma c’è il dispiacere perché si meritavano la. Lasagna? Critiche non ...

...il Verona ha prevalso sulcon una serie di azioni ben impostate che gli hanno fruttato un gol al 17' a cura Ilic su servizio di Barak. Al 19' c'è una grande occasione di raddoppio per l'...Verona 2 - 2, rivivi la diretta Serie A: risultati e classifica Primo tempo Ballardini e Juric optano entrambi per la difesa a tre. Ilschiera davanti Pjaca e Destro , l'...Le sue parole a Sky Sport:. “Dispiace per i ragazzi che hanno fatto un’ottima gara. SE SI SENTE MIGLIORATO E’ migliorato Zaccagni, Barak è un signor giocatore: è il Pessina dello scorso anno e a me pi ...GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa non si ferma più: in dieci e all’ultimo respiro ottiene un insperato pareggio contro il Verona e raccoglie il settimo risultato utile consecutivo: al 95' Badelj fissa il ...