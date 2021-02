Erling Haaland e Kylian Mbappé, perché sono i probabilissimi eredi di Messi e Ronaldo (Di sabato 20 febbraio 2021) Kylian Mbappé ed Erling Haaland: sono loro gli eredi di Leo Messi e Cristiano Ronaldo? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dai numeri di questi due giovanissimi campioni che stanno trascinando a suon di gol Paris Saint Germain e Borussia Dortmund. Mbappé ha da poco compiuto 22 anni, Haaland ne farà 21 a luglio, ma il loro destino sembra già segnato: quello di raccogliere la pesante eredità dei due rivali che hanno segnato gli ultimi 20 anni di storia del calcio. Messi e Ronaldo, un'eterna competizione, tra gol, vittorie e record che si sono strappati più volte a vicenda. Sarà così anche per Mbappé e ... Leggi su gqitalia (Di sabato 20 febbraio 2021)edloro glidi Leoe Cristiano? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dai numeri di questi due giovanissimi campioni che stanno trascinando a suon di gol Paris Saint Germain e Borussia Dortmund.ha da poco compiuto 22 anni,ne farà 21 a luglio, ma il loro destino sembra già segnato: quello di raccogliere la pesantetà dei due rivali che hanno segnato gli ultimi 20 anni di storia del calcio., un'eterna competizione, tra gol, vittorie e record che sistrappati più volte a vicenda. Sarà così anche pere ...

Fiorentina_ole : RT @OptaPaolo: 8 - Dusan #Vlahovic è uno dei soli 3 giocatori nati negli anni 2000 ad aver segnato almeno 8 gol in questa stagione nei Top-… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Kylian Mbappé (22 anni) e Erling Haaland (20) trasformano la Champions in un duello a distanza a suon di reti. Agli spenti… - LaVeritaWeb : Kylian Mbappé (22 anni) e Erling Haaland (20) trasformano la Champions in un duello a distanza a suon di reti. Agli… - PietroAgoglia : CHAMPIONSLEAGUE | ?? Kylian #Mbappé e Erling Braut #Haaland insidiano #Messi e #CristianoRonaldo ??I numeri sono d… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? Kylian #Mbappé e Erling Braut #Haaland insidiano #Messi e #CristianoRonaldo ?? I numeri sono dalla parte del francese… -