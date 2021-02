Donna uccisa con 30 coltellate nel suo negozio in centro, fermato l'ex compagno mentre tentava il suicidio: ha confessato (Di sabato 20 febbraio 2021) È stato rintracciato e fermato mentre tentava di togliersi la vita R. S., 59 anni, l'ex compagno di Clara Ceccarelli, la negoziante 70enne di via Colombo uccisa ieri sera all'interno del suo esercizio ... Leggi su leggo (Di sabato 20 febbraio 2021) È stato rintracciato edi togliersi la vita R. S., 59 anni, l'exdi Clara Ceccarelli, la negoziante 70enne di via Colomboieri sera all'interno del suo esercizio ...

enpaonlus : Attivista animalista uccisa in casa. Il compagno è stato fermato: è accusato di omicidio - Agenzia_Ansa : E' stato rintracciato l'ex compagno della donna uccisa nel pomeriggio a Genova a colpi di coltello. L'uomo stava te… - Agenzia_Ansa : Una donna uccisa per strada a Genova. Accoltellata in pieno centro della città #ANSA - Lucia05149332 : RT @repubblica: ?? Femminicidio di Genova, fermato l'ex compagno della donna uccisa in serata con 30 coltellate nel negozio in cui lavorava… - tommazz79 : RT @valfurla: Uccisa dall'ex compagno l'ennesima donna, a Genova. Sono 12 le donne uccise da inizio anno da mariti, compagni, ex mariti o e… -