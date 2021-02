Dispersi sul Velino | recuperato il corpo di Gianmarco Degni | l' ultimo dei dispersi

(Di sabato 20 febbraio 2021) L'Aquila - E' statoildell'dei quattro escursionistidal 24 gennaio scorso sul Monte, 26enne studente di Avezzano (L'Aquila). Il recupero dopo 28 giorni si è rivelato più difficile del previsto: insieme ad una quarantina di soccorritori, coordinati dai Vigili del Fuoco, hanno operato tre cani molecolari, due dei carabinieri e l'della Guardia di finanza. I cani sono stati alternati per la fatica accumulata in una azione particolarmente dispendiosa alla luce della enorme coltre nevosa e dell'area da perlustrare, diverse centinaia di metri. Dopo il recupero delle tre salme avvenuto nella mattinata di ieri, l'ritrovamento conclude le attività nella ...

Recuperati dai soccorritori i corpi di tre dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino.

Si tinge di lutto anche il Molise per la morte degli escursionisti dispersi lo scorso 24 gennaio sul monte Velino, in Abruzzo, a seguito di una valanga. I corpi sono stati ritrovati ieri, a quasi un mese dalla scomparsa. E' stato recuperato il corpo dell'ultimo dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gennaio scorso sul Monte Velino, Gianmarco Degni.