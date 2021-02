Covid, Razza “da Draghi scossa a Europa sui vaccini” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Speriamo che da parte del presidente Draghi ci sia quella scossa all’Europa che sulla campagna vaccinale e’ indispensabile”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, a Catania, dove all’ospedale ‘San Marco’ di Librino ha partecipato all’inizio delle vaccinazioni anti Covid per gli over 80. fag/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) “Speriamo che da parte del presidenteci sia quellaall’che sulla campagna vaccinale e’ indispensabile”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero, a Catania, dove all’ospedale ‘San Marco’ di Librino ha partecipato all’inizio delle vaccinazioni antiper gli over 80. fag/vbo/r su Il Corriere della Città.

