Corona virus: Binetto, zero casi La buona notizia arriva dalla Puglia (Di sabato 20 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Binetto libera dal Covid. Mentre nel Paese sale la tensione per il diffondersi delle varianti e si discute della possibilità che tutte le regioni si colorino di arancione, il sindaco Vito Bozzi annuncia che «al momento», nella cittadina barese, «non vi sono casi di contagio. Anche l’esito dell’ultimo tampone è negativo», ma questo «non significa che possiamo fare ciò che vogliamo- afferma il primo cittadino-, in quanto non saranno tollerati atteggiamenti negligenti e inosservanti della legge». Le buone notizie, però, finiscono qui. Il capo del governo locale segnala, infatti, la violazione dell’isolamento fiduciario da parte di alcune persone, le quali si sarebbero «liberamente allontanate dalle proprie abitazioni- racconta Bozzi-, in violazione dei provvedimenti restrittivi disposti dalla Asl». E per questa ... Leggi su noinotizie (Di sabato 20 febbraio 2021) Di Francesco Santoro:libera dal Covid. Mentre nel Paese sale la tensione per il diffondersi delle varianti e si discute della possibilità che tutte le regioni si colorino di arancione, il sindaco Vito Bozzi annuncia che «al momento», nella cittadina barese, «non vi sonodi contagio. Anche l’esito dell’ultimo tampone è negativo», ma questo «non significa che possiamo fare ciò che vogliamo- afferma il primo cittadino-, in quanto non saranno tollerati atteggiamenti negligenti e inosservanti della legge». Le buone notizie, però, finiscono qui. Il capo del governo locale segnala, infatti, la violazione dell’isolamento fiduciario da parte di alcune persone, le quali si sarebbero «liberamente allontanate dalle proprie abitazioni- racconta Bozzi-, in violazione dei provvedimenti restrittivi dispostiAsl». E per questa ...

VitantonioCons3 : Se fanno il film del corona virus il titolo per voi ideale quale sarà ? - Graziel14823011 : @MediasetTgcom24 Codogno un anno dopo, dal primo caso di corona virus alla grande forza della gente, che ha combatu… - Gianni33007 : @mengonimarco @RaiUno Da ricordare:Un anno di pandemia in Europa: come Annalisa Malara ha scoperto il primo caso co… - Alberto97685085 : Alla fine 'anche' a virus corona, un merito dobbiamo darglielo...È riuscito a far nascere in Italia, un governo di… - lucat1674 : @Tg3web @Carmela_oltre SALVE E LO RI-PE-TO PER L'ENNESIM VOLTA MA IO PENSO DI ESSERE SIA IMMUNE CHE DI POTERLO CURA… -