Casalino torna col cubano: "Non prenderei più pillolla per essere etero" (Di sabato 20 febbraio 2021) Novella Toloni L'ex portavoce di Conte ha svelato di essere tornato insieme allo storico fidanzato cubano, lasciato dopo una segnalazione all'antiriciclaggio, e sulla sua omosessualità sorprende tutti L'impegno istituzionale a palazzo Chigi è terminato, ma Rocco Casalino è tutt'altro che disoccupato. Prosegue infatti senza sosta il suo tour televisivo per promuovere la sua biografia intitolata "Il Portavoce". E in una delle ultime interviste, rilasciata a Verissimo, ha svelato di essere tornato al fianco dello storico compagno José Carlos, lasciato dopo l'inchiesta sulle speculazioni finanziare portate avanti dal cubano. nodo 1924513 Nella puntata di Verissimo - che andrà in onda oggi, sabato 20 febbraio - Rocco Casalino ha confessato i ...

