Banche: studio Uilca, in anno Covid persi quasi 10 miliardi (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'anno del Covid è costato alle Banche italiane quasi 10 miliardi di euro. E' quanto rileva lo studio della Uilca sui conti economici del 2020 dei dodici maggiori istituti di credito italiani. Rispetto al 2019, la contrazione complessiva dell'utile contabile è pari a 9,991 miliardi ed è causata principalmente dall'impatto degli oneri d'integrazione dei piani industriali e dall'aumento complessivo delle rettifiche di valore, pari a 4,713 miliardi di euro. La maggior parte di queste rettifiche è stata fatta per fronteggiare il rischio di un deterioramento del credito dovuto alla pandemia. "In questo scenario negativo, con un calo del Pil nell'anno dell'8,9%, la performance del settore ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - L'delè costato alleitaliane10di euro. E' quanto rileva lodellasui conti economici del 2020 dei dodici maggiori istituti di credito italiani. Rispetto al 2019, la contrazione complessiva dell'utile contabile è pari a 9,991ed è causata principalmente dall'impatto degli oneri d'integrazione dei piani industriali e dall'aumento complessivo delle rettifiche di valore, pari a 4,713di euro. La maggior parte di queste rettifiche è stata fatta per fronteggiare il rischio di un deterioramento del credito dovuto alla pandemia. "In questo scenario negativo, con un calo del Pil nell'dell'8,9%, la performance del settore ...

