Alda D'Eusanio, l'attacco di Stefano Bettarini: "Dovevano eliminarla subito" (Di sabato 20 febbraio 2021) Stefano Bettarini contro Alda D'Eusanio Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente dell'espulsione di Alda D'Eusanio dal reality show di Canale 5 per le pesanti illazioni fatte a Paolo Carta e alla compagna Laura Pausini. Nonostante siano trascorse alcune settimane da quella vicenda, sul web si continua a parlarne e non sono mancate le polemiche. Ad esempio, l'ex gieffino Stefano Bettarini, che in questi mesi ha criticato di tutto sul GF Vip prendendosi anche una querela da Signorini, ha detto la sua. Lo sportivo, recentemente ospite della trasmissione di Rosanna Cancellieri Vite da Copertina, ha detto che la giornalista andava eliminata immediatamente, senza il bisogno del televoto del pubblico. Per lo sportivo la D'Eusanio ...

