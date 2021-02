A - 1 donne | Egonu inarrestabile | Conegliano alla 49a vittoria

Ultime Notizie dalla rete : donne Egonu

La Gazzetta dello Sport

Il primo set è tutto nel segno di(10 punti e 90% in attacco): le due squadre confermano con l'altissima qualità del gioco i meriti che le hanno portate in vetta alla classifica. I primi errori ...firma il break iniziale (10 - 4), a cui segue una sequenza di errori delle pantere (11 - 9); Bergamo è combattiva e tiene vivo il punteggio fino al 17 - 15, poi la fase break di Conegliano ...Conegliano-Bergamo 3-0 (25-18; 25-14, 25-18) — Arriva la vittoria numero 22 in campionato per Conegliano che non lascia scampo ad una Bergamo combattiva, ma troppo debole per le ...L’Igor torna a vincere in casa con Scandicci. Imoco inarrestabile di ritorno dalla Francia abbatte la Saugella costretta a schierare la terza palleggiatrice di 17 anni ...