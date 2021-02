Ultimo tango a Parigi in blu-ray, la recensione: il film scandalo di Bertolucci dal rogo al sontuoso restauro (Di venerdì 19 febbraio 2021) La recensione del blu-ray di Ultimo tango a Parigi: nell'edizione CG Entertainment un video mai così bello grazie all'ottimo restauro, anche se la compressione non è invisibile. Discreto l'audio, oltre un'ora di extra. Oltre a essere uno più osannati, probabilmente è stato anche uno dei film più osteggiati della storia del cinema: non va dimenticato infatti che le copie sono state mandate al rogo per decisione della magistratura italiana nel 1976, fino alla definitiva riabilitazione del film nel 1987. Adesso, come vedremo nella recensione del blu-ray di Ultimo tango a Parigi, è possibile vedere il discusso film di Bernardo Bertolucci come non si era mai ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladel blu-ray di: nell'edizione CG Entertainment un video mai così bello grazie all'ottimo, anche se la compressione non è invisibile. Discreto l'audio, oltre un'ora di extra. Oltre a essere uno più osannati, probabilmente è stato anche uno deipiù osteggiati della storia del cinema: non va dimenticato infatti che le copie sono state mandate alper decisione della magistratura italiana nel 1976, fino alla definitiva riabilitazione delnel 1987. Adesso, come vedremo nelladel blu-ray di, è possibile vedere il discussodi Bernardocome non si era mai ...

