Roma, assembramenti e violazione delle norme anti Covid: due locali chiusi, multe ai clienti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Continuano i controlli disposti dal Questore di Roma per verificare il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Covid 19. Ieri sera, dopo le 19.00, gli agenti del commissariato Romanina – diretto da Moreno Fernandez – hanno notato, nel corso del pattugliamento in viale Antonio Ciamarra, diversi giovani assembrati tra loro, intenti a consumare bevande acquistate in prossimità di due diversi esercizi commerciali sulla stessa via. Le persone, 20, sono state identificate e sanzionate per la violazione delle norme anti- Covid 19, così come i titolari dei due esercizi pubblici, con la prevista chiusura della attività commerciale per 5 giorni.

