Rachel McAdams protagonista di Are You There, God? It's Me, Margaret (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'attrice Rachel McAdams ha trovato il suo nuovo progetto: l'adattamento cinematografico di Are You There God? It's Me, Margaret. Rachel McAdams e Abby Ryder Fortson saranno le protagoniste del film Are You There God? It's Me, Margaret, un adattamento per il grande schermo del romanzo scritto da Judy Blume. A scrivere e dirigere il lungometraggio sarà Kelly Fremon Craig e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di aprile. Il libro Are You There God? It's Me, Margaret è stato pubblicato negli anni '70 e l'autrice ha rifiutato per molti anni che venissero realizzati degli adattamennti delle sue opere, tuttavia il nuovo progetto prodotto da Lionsgate ha ottenuto il via ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'attriceha trovato il suo nuovo progetto: l'adattamento cinematografico di Are You? It's Me,e Abby Ryder Fortson saranno le protagoniste del film Are You? It's Me,, un adattamento per il grande schermo del romanzo scritto da Judy Blume. A scrivere e dirigere il lungometraggio sarà Kelly Fremon Craig e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di aprile. Il libro Are You? It's Me,è stato pubblicato negli anni '70 e l'autrice ha rifiutato per molti anni che venissero realizzati degli adattamennti delle sue opere, tuttavia il nuovo progetto prodotto da Lionsgate ha ottenuto il via ...

distintamente_ : Ho chiesto a Rachel McAdams chi vuole si salvi in questo televoto. Spero non mi deluda perché ci tengo alla mia icon. - boldexcuse : Quanto mi farei Rachel McAdams - Elainedelesrues : Cosa? I due generi? Ah, intendevi le due personalità dei personaggi interpretati da Rachel McAdams - buckjsvodka : ho finito di vedere #EurovisionSongContest, il lato positivo è aver visto Rachel McAdams being a goddess for 2h straight e ciò mi basta - mattia_mat : @Adnkronos Anche che io esca con Rachel McAdams è “possibile”. -