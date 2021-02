Noleggia semirimorchi e non li restituisce | nei guai ditta di trasporti caudina

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di indagini, coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, personale della Tenenza della Guardia di Finanza di Montesarchio (BN), ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto nr. 15, emesso dall’Ufficio G.I.P. nei confronti di una società, operante nel settore dei, avente sede legale ed operativa nel territorio del Comune di Montesarchio (BN). Quest’ultima, in virtù di contratti di noleggio a lungo termine, stipulati con una società avente sede in Bolzano e successivamente risolti a seguito delle inadempienze alle obbligazioni contrattuali per la complessiva somma di € 109.323,00, si è appropriata dei predetti beni, inizialmente concessi in leasing, con conseguente notevole nocumento ...

Ultime Notizie dalla rete : Noleggia semirimorchi

anteprima24.it

Dal cambio di orario di dicembre, è ora possibile trasportare icon un'altezza di quattro metri (P400), normalmente utilizzati in Europa, in modo intermodale su rotaia attraverso la ...Dal cambio di orario di dicembre, è ora possibile trasportare icon un'altezza di quattro metri (P400), normalmente utilizzati in Europa, in modo intermodale su rotaia attraverso la ...Benevento – Nella mattinata odierna, all’esito di indagini, coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, personale della Tenenza della Guardia di Finanza ...Quest’ultima, in virtù di contratti di noleggio a lungo termine, stipulati con una società avente sede in Bolzano e successivamente risolti a seguito delle inadempienze alle obbligazioni contrattuali ...