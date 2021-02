Napoli, la crisi di Osimhen, è diventato un oggetto del mistero (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prosegue imperterrita la parabola discendente di Victor Osimhen, il centravanti è ormai in piena crisi con il gol che manca da ben 100 giorni. Ha subito un brutto infortunio ad inizio stagione ed è stato colpito dal covid con tanto di polemica legata alla sua festa di compleanno ma il nigeriano sicuramente ha avuto più di una possibilità per mettere in risalto il proprio valore senza mai riuscirci. Victor Osimhen non timbra il cartellino dalla sfida con il Bologna dello scorso 13 novembre.- Da allora si è parlato di lui solo per infortunio e covid. Nelle ultime settimane, una volta recuperata la condizione, è tornato tra le fila dei titolari senza alcun risultato. Gattuso e Aurelio De Laurentiis puntano molto su di lui. Il patron azzurro ha sborsato circa 80 milioni per averlo alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue imperterrita la parabola discendente di Victor, il centravanti è ormai in pienacon il gol che manca da ben 100 giorni. Ha subito un brutto infortunio ad inizio stagione ed è stato colpito dal covid con tanto di polemica legata alla sua festa di compleanno ma il nigeriano sicuramente ha avuto più di una possibilità per mettere in risalto il proprio valore senza mai riuscirci. Victornon timbra il cartellino dalla sfida con il Bologna dello scorso 13 novembre.- Da allora si è parlato di lui solo per infortunio e covid. Nelle ultime settimane, una volta recuperata la condizione, è tornato tra le fila dei titolari senza alcun risultato. Gattuso e Aurelio De Laurentiis puntano molto su di lui. Il patron azzurro ha sborsato circa 80 milioni per averlo alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli crisi Draghi e la fiducia, dalla diffidenza alla confidenza ...per amore (a parte quello per le poltrone che pure ha avuto il suo ruolo nella chiusura della crisi)... Un po' come nel Napoli di Maradona quando vinse lo scudetto. La fiducia è un collante insuperabile ...

Cultura e aperture, le proposte degli assessori italiani ... Milano, Torino, Bari, Venezia, Firenze, Ancona, Bologna, Cagliari, Napoli, Genova, Palermo. Alla ... con differenti ruoli e modalità contrattuali, toccati quest'anno da una crisi drammatica e con poche ...

Napoli, crisi totale: 5a sconfitta in un mese. Gattuso: "Non si va avanti così"

Tamponi e Covid Center in Campania, indagato Coscioni: “Estraneo ai fatti” Tra i reati ipotizzati c'è quello di turbativa d'asta e l'inchiesta segue diversi filoni tra cui anche gli appalti affidati a Ebris dall'Istituto Zooprofilattico e dalla stessa Regione Campania ...

