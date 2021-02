Maddalena Imperato, la cantante ha un tumore rarissimo: «Devo guarire per il futuro di mia figlia». Una raccolta fondi per aiutarla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Maddalena Imperato vive a Portici (Napoli), lavora come musicista, ha una bambina di quattro anni ma da tre sta lottando contro una malattia rarissima. La 34enne, infatti, è affetta da un leiomiosarcoma inoperabile, aggravato da un linfoma e dall’anemia da distruzione di globuli rossi. Il dramma di Maddalena, la rara forma di tumore che l’ha colpita Tutto è iniziato oltre quattro anni fa, quando Maddalena era incinta: le analisi del sangue avevano mostrato alcuni valori alterati e la donna avrebbe dovuto sottoporsi ad esami più approfonditi, ma troppo invasivi e col rischio di farle perdere la bambina. Dopo aver partorito, gli esami avevano accertato la presenza di quella rarissima malattia, che ha portato Maddalena, negli ultimi anni, a recarsi in vari istituti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 19 febbraio 2021)vive a Portici (Napoli), lavora come musicista, ha una bambina di quattro anni ma da tre sta lottando contro una malattia rarissima. La 34enne, infatti, è affetta da un leiomiosarcoma inoperabile, aggravato da un linfoma e dall’anemia da distruzione di globuli rossi. Il dramma di, la rara forma diche l’ha colpita Tutto è iniziato oltre quattro anni fa, quandoera incinta: le analisi del sangue avevano mostrato alcuni valori alterati e la donna avrebbe dovuto sottoporsi ad esami più approti, ma troppo invasivi e col rischio di farle perdere la bambina. Dopo aver partorito, gli esami avevano accertato la presenza di quella rarissima malattia, che ha portato, negli ultimi anni, a recarsi in vari istituti ...

