**M5S: fonti Movimento, 'Di Battista come Renzi con Iv, contatti con Idv'** (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Di Battista farà come Renzi con Italia Viva" quando ha fatto la scissione dal Pd. "Sappiamo che ci sono contatti con l'Italia dei valori". Lo sostengono fonti M5S, in vista dell'annunciato intervento social che l'ex deputato grillino terrà domani.

