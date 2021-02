Linea dura del Vaticano contro i no vax: chi non si vaccina contro Covid rischia il licenziamento (Di venerdì 19 febbraio 2021) . La Santa Sede ha deciso di usare la mano dura contro coloro che non si vaccineranno contro il Coronavirus, con “conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro”. È quanto si legge in un decreto in materia di emergenza sanitaria pubblica dell’8 febbraio 2021, firmato dal presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, il cardinale Giuseppe Bertello. Il Vaticano usa la mano dura contro tutti coloro che rifiuteranno di vaccinarsi contro il Coronavirus. Anche se la vaccinazione è su base volontaria, la Santa Sede ha infatti previsto per chi si rifiuta “conseguenze di diverso ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) . La Santa Sede ha deciso di usare la manocoloro che non si vaccinerannoil Coronavirus, con “conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro”. È quanto si legge in un decreto in materia di emergenza sanitaria pubblica dell’8 febbraio 2021, firmato dal presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del, il cardinale Giuseppe Bertello. Ilusa la manotutti coloro che rifiuteranno dirsiil Coronavirus. Anche se lazione è su base volontaria, la Santa Sede ha infatti previsto per chi si rifiuta “conseguenze di diverso ...

Adnkronos : #Covid, linea dura Vaticano su no vax: rischio licenziamento - a_agabito : @PaoloPaoange @Pontifex_it Il #Vaticano è pronto a seguire la linea dura contro i dipendenti che scelgono di non va… - gingerale_1990 : #Vaticano, linea dura contro i #NoVax: i lavoratori dipendenti che rifiutano il #vaccino 'senza comprovate ragioni'… - BettaninManuela : Vaticano, no vax a rischio licenziamento. La linea dura di Papa Francesco - prestia_fabio : RT @ilfoglio_it: Nel M5s prevale la linea dura: chi non ha votato la fiducia al governo Draghi alla Camera è fuori dal Movimento https://t.… -