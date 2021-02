Ligue 1, il Lione vince 3-2 contro il Brest e si porta momentaneamente al primo posto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Ligue 1 2020/2021 il Lione espugna lo stadio Francis-Le Bié nella trasferta contro il Brest vincendo per 3-2. Decisive le reti di Paquetà, Aouar e Depay, nonostante i padroni di casa riescano ad accorciare le distanze nella ripresa con Chardonnet e Cardona. La formazione di Rudi Garcia scavalca momentaneamente il Lilla e Il Paris Saint-Germain e si porta al primo posto in solitaria a quota 55 punti, mentre il Brest resta al dodicesimo posto con 31 punti a due lunghezze di distanza dal Bordeaux. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nell’anticipo della ventiseiesima giornata di1 2020/2021 ilespugna lo stadio Francis-Le Bié nella trasfertailndo per 3-2. Decisive le reti di Paquetà, Aouar e Depay, nonostante i padroni di casa riescano ad accorciare le distanze nella ripresa con Chardonnet e Cardona. La formazione di Rudi Garcia scavalcail Lilla e Il Paris Saint-Germain e sialin solitaria a quota 55 punti, mentre ilresta al dodicesimocon 31 punti a due lunghezze di distanza dal Bordeaux. SportFace.

