La Spezia | appartamento in fiamme | disabile muore carbonizzato | intossicata la badante

ansa_liguria : Incendio in appartamento Spezia, un morto - TgrRai : Incendio nella notte in appartamento a La Spezia, morto un 67enne. A scoprire il cadavere i #vigilidelfuoco interve… - iconanews : Incendio in appartamento Spezia, un morto - BabboleoNews : Una persona è morta e altre sono rimaste intossicate e ferite a seguito di un #incendio che si è sviluppato nella n… - qn_lanazione : #Incendio - #LaSpezia, appartamento in fiamme: disabile muore carbonizzato, intossicata la badante… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia appartamento

LA NAZIONE

LA- Una persona è morta e altre sono rimaste intossicate e ferite a seguito di un incendio che si è sviluppato nella notte in unnel quartere del Favaro. La vittima è un disabile di ...La Un uomo deceduto e la badante intossicata. È il bilancio di uno spaventoso incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì nell'di una palazzina del Favaro a La. Ancora incerte le cause del rogo. Proprio in queste ore i vigili del fuoco del comando dell'Antoniana, intervenuti per domare le fiamme, stanno ...Una persona è morta in un incendio che si è verificato la notte scorsa in un appartamento del quartiere Favaro alla Spezia. A scoprire il cadavere i vigili del fuoco intervenuti con due squadre. Alcun ...Due squadre dei Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenute questa notte per l’incendio all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Renato Grifoglio nel quartiere del Fava ...