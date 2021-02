In Iran impiccano una donna già morta. La sua colpa? Aver ucciso il marito violento

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Siamo in. E' stata impiccata anche se era già. Lo scrive la Bbc in persiano. A comunicarlo sono stati gli avvocati della, Zahra Ismaili. La condannata ha avuto un infarto mentre ...

Siamo in. E' stata impiccata anche se era già morta. Lo scrive la Bbc in persiano. A comunicarlo sono stati gli avvocati della donna, Zahra Ismaili. La condannata ha avuto un infarto mentre assisteva alle ...Ismaili, 42 anni, è stata condannato a morte per aver ucciso il marito, Alireza Zamani, nel tentativo di difendersi da violenze domestiche.Navid Afkari, il campione iraniano di lotta greco-romana, è stato impiccato questa mattina in Iran, nella città di Shiraz. Navid Afkari, è giusto ripetere ...