Il centrodestra in crisi tra Draghi, commissioni e campagne acquisti (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - La fiducia al governo di Mario Draghi manda in crisi la coalizione di centrodestra. Profondamente divisi sul sostegno all'esecutivo dell'ex governatore della Banca centrale europea - Lega e Forza Italia hanno votato a favore, Fratelli d'Italia contro - i partiti della coalizione hanno infranto il patto di unità che aveva tenuto nelle prime settimane della crisi del Conte II. E ora navigano a vista, con Giorgia Meloni che propone un intergruppo del centrodestra incontrando la freddezza degli alleati. In attesa di trovare la quadra sulle candidature alle prossime elezioni amministrative, dove la coalizione dovrebbe comunque tenere, sono diversi i temi di divisione conseguenti alla spaccatura sul governo Draghi. Le 'campagne acquisti' In primo ...

