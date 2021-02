‘Il Cantante Mascherato’ | clamoroso | accadrà stasera per la prima volta in assoluto!

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ‘Il, clamorosa anticipazione:nella puntata die non è mai successo, ecco di cosa si tratta. IlMascherato, incredibile anticipazione:questa sera e non è mai successo!Questa sera, venerdì 19 febbraio, andrà in onda su Rai Uno la semifinale de ‘Il, lo show presentato da Milly Carlucci e giunto in Italia alla sua seconda edizione. Il programma, ormai conosciuto e amato dal pubblico, ha come protagonisti personaggi famosi del mondo dello spettacolo che gareggiano tra loro cantando, ma tutti mascherati. Scopo del pubblico e dei 5 giudici, riconoscerli e svelarne l’identità. Ogni settimana, dopo l’eliminazione, il concorrente che deve ...