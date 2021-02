Governo, Meloni: “Draghi? Squadra al di sotto delle aspettative” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Draghi? Non lo conoscevo, l’ho visto alle consultazioni, dicono abbia grandi capacità, la posizione di Fdi non riguarda Draghi, ma il contesto dove è inserito”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Mattino 5, su Canale Cinque. “La Squadra è al di sotto delle aspettative degli italiani, nel programma ci sono principi condivisibili, ma non ha chiarito come intende calarli nel concreto. Ci sono cose su cui siamo d’accordo, come sulla crescita economica, lo aspettiamo alla prova dei fatti”, sottolinea Meloni. In ogni caso, aggiunge, “se ci fosse stato il voto non avremmo un Governo che rischia l’immobilismo, con persone che si detestano e non si mettono d’accordo su nulla”. “L’immigrazione di massa illegale va fermata, non ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) “? Non lo conoscevo, l’ho visto alle consultazioni, dicono abbia grandi capacità, la posizione di Fdi non riguarda, ma il contesto dove è inserito”. Lo dice Giorgia, ospite di Mattino 5, su Canale Cinque. “Laè al didegli italiani, nel programma ci sono principi condivisibili, ma non ha chiarito come intende calarli nel concreto. Ci sono cose su cui siamo d’accordo, come sulla crescita economica, lo aspettiamo alla prova dei fatti”,linea. In ogni caso, aggiunge, “se ci fosse stato il voto non avremmo unche rischia l’immobilismo, con persone che si detestano e non si mettono d’accordo su nulla”. “L’immigrazione di massa illegale va fermata, non ...

