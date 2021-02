GF Vip: ” La concorrente è incinta, facciamola uscire per il suo bene” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non è la prima volta che circola sul web il rumors sulla presunta gravidanza della concorrente del GF Vip. Ed ecco che anche questa volta la gieffina attualmente a rischio eliminazione a detta di alcuni fans del reality show potrebbe essere incinta. L’indiscrezione però guarda caso è stata diffusa proprio adesso che la 27enne si trova al televoto con Stefania Orlando. A riguardo c’è una richiesta fatta da uno dei tanti utenti della rete: “Raga ricordiamoci di salvare Stefania, perchè Giulia Salemi è incinta. facciamola uscire per il suo bene”. Proprio il giorno in cui su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip, è diventata virale la notizia che sostiene che Giulia Salemi sia incinta. Attraverso numerosi commenti da parte dei ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non è la prima volta che circola sul web il rumors sulla presunta gravidanza delladel GF Vip. Ed ecco che anche questa volta la gieffina attualmente a rischio eliminazione a detta di alcuni fans del reality show potrebbe essere. L’indiscrezione però guarda caso è stata diffusa proprio adesso che la 27enne si trova al televoto con Stefania Orlando. A riguardo c’è una richiesta fatta da uno dei tanti utenti della rete: “Raga ricordiamoci di salvare Stefania, perchè Giulia Salemi èper il suo”. Proprio il giorno in cui su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip, è diventata virale la notizia che sostiene che Giulia Salemi sia. Attraverso numerosi commenti da parte dei ...

