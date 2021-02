Covid, vaccino Moderna: al via i test per la terza dose contro le varianti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Moderna studia il possibile richiamo con terza dose del vaccino contro le varianti Covid: l’obiettivo è aumentare la risposta immunitaria dell’organismo. Joe Raedle/Getty Images“contro le varianti del Covid testiamo la terza dose del vaccino”. Lo ha confermato al Corriere della Sera il presidente dell’azienda di biotecnologia Moderna, Noubar Afeyan, dopo l’annuncio delle scorse settimane. Attraverso un comunicato era infatti stato reso noto di aver programmato i test per una dose aggiuntiva di richiamo del siero in modo tale da studiare la capacità di aumentare ulteriormente la risposta immunitaria ... Leggi su ck12 (Di venerdì 19 febbraio 2021)studia il possibile richiamo condelle: l’obiettivo è aumentare la risposta immunitaria dell’organismo. Joe Raedle/Getty Images“ledeliamo ladel”. Lo ha confermato al Corriere della Sera il presidente dell’azienda di biotecnologia, Noubar Afeyan, dopo l’annuncio delle scorse settimane. Attraverso un comunicato era infatti stato reso noto di aver programmato iper unaaggiuntiva di richiamo del siero in modo tale da studiare la capacità di aumentare ulteriormente la risposta immunitaria ...

TgLa7 : #Covid: Vaticano, chi non vuole vaccino rischia licenziamento - chetempochefa : Penso che chi si rifiuti di fare il vaccino sia purtroppo pauroso o non abbastanza informato. Quindi da nonna novan… - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid… - HubertBrowns : RT @comitatoliberta: Positivi al tampone anche dopo la doppia dose del vaccino anti-Covid. - Notiziedi_it : Segre, Fracci, Missoni, Pozzetto: vaccino Covid per gli over 80 -