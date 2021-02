Concorsi scuola 2021: le novità in Legge di Bilancio (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30 dicembre 2020) ha introdotto diverse novità anche per quanto riguarda l’istruzione, che portano quindi a nuove disposizioni anche per i Concorsi scuola 2021. Le disposizioni riguardano tutti gli ambiti del mondo scolastico, dall’edilizia alla digitalizzazione passando soprattutto per il personale. La Manovra ha stanziato oltre 3,7 miliardi per l’istruzione, vediamo tutte le novità che riguardano il personale, e come queste possono influire sui nuovi Concorsi scuola. Tutte le novità sui Concorsi scuola Concorsi scuola 2021: sostegno La novità più sostanziale ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladi(L. n. 178 del 30 dicembre 2020) ha introdotto diverseanche per quanto riguarda l’istruzione, che portano quindi a nuove disposizioni anche per i. Le disposizioni riguardano tutti gli ambiti del mondo scolastico, dall’edilizia alla digitalizzazione passando soprattutto per il personale. La Manovra ha stanziato oltre 3,7 miliardi per l’istruzione, vediamo tutte leche riguardano il personale, e come queste possono influire sui nuovi. Tutte lesui: sostegno Lapiù sostanziale ...

