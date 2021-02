Che Dio Ci Aiuti, l’attore si sposa: “Matrimonio a breve” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il telefilm della Rai Che Dio Ci Aiuti da anni riscuote un enorme successo e il merito è del formidabile cast. Gli attori sono giovani e belli e tra questi c’è qualcuno che presto convolerà a nozze. Ecco di chi si tratta. Che Dio Ci Aiuti , protagonista si sposa Uno degli attori più amati dagli italiani è Erasmo Genzini . Essendo un personaggio pubblico, tende sempre ad aggiornare il suo profilo Instagram seguito da tantissimi follower. Spesso condivide degli scatti con la sua dolce metà, una giovane di nome Federica . La loro storia è stata ricca di colpi di scena fin dall’inizio. Il primo incontro è stato fugace perché lui era in auto mentre era sparita entrando nel portone di un palazzo. Il ragazzo temeva di non rivederla più, ma il giorno dopo ha ricevuto una richiesta d’amicizia su Facebook. Probabilmente ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il telefilm della Rai Che Dio Cida anni riscuote un enorme successo e il merito è del formidabile cast. Gli attori sono giovani e belli e tra questi c’è qualcuno che presto convolerà a nozze. Ecco di chi si tratta. Che Dio Ci, protagonista siUno degli attori più amati dagli italiani è Erasmo Genzini . Essendo un personaggio pubblico, tende sempre ad aggiornare il suo profilo Instagram seguito da tantissimi follower. Spesso condivide degli scatti con la sua dolce metà, una giovane di nome Federica . La loro storia è stata ricca di colpi di scena fin dall’inizio. Il primo incontro è stato fugace perché lui era in auto mentre era sparita entrando nel portone di un palazzo. Il ragazzo temeva di non rivederla più, ma il giorno dopo ha ricevuto una richiesta d’amicizia su Facebook. Probabilmente ...

