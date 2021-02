Baby George nel mirino di alcuni terroristi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’attentato alla vita del principinod’Inghilterra, primogenito di William e Kate, sarebbe dovuto avvenire la scorsa primavera, come è emerso da un’intercettazione ambientale che riporta alcune confessioni di un giovane terrorista, arrestato la scorsa estate mentre stava pianificando un attacco a Londra. Il principinod’Inghilterra era neldipronti ad ucciderlo secondo un piano che, per fortuna, è stato sventato in occasione di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Nel Regno Unito è emerso che uomo arrestato per reati di terrorismo aveva pianificato un attentato per uccidere il principemettendo veleno nei gelati della famiglia reale. Chris Jackson/Getty Images Le autorità del Regno Unito hanno sventato un attentato al figlio di William e Kate , il principino. ...... Emilie Yong - Mills) 'Hollywood' (Michelle Ceglia, Barry Lee Moe,Guzman, Michele Arvizo) '... Melanie Mills, Tyson Fountaine, Nadege Schoenfeld) 'The- Sitters Club' (Zabrina Matiru, Darah ...In UK è emerso che uomo aveva pianificato un attentato per uccidere il principe Baby George: veleno nei gelati della famiglia reale.A poche ore dall'annuncio della gravidanza, i bookmakers sono già scatenati e scommettono sul nome. La scelta di quello del primogenito Archie Harrison Mountbatten-Windsor aveva stupito tutti: si pens ...