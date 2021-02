Alessandra Francese e il “Buon vivere” per conquistare Palazzo di Città

(Di venerdì 19 febbraio 2021) di Erika Noschese Cinque anni fa la prima esperienza: 650 voti con la lista Progressisti per Salerno. Un risultato importante che non le ha però permesso di raggiungeredi. In questi anni,ha continuato il suo percorso di cittadinanza Attiva e, ora, è pronta a riprovare la scalata versoGuerra, nuovamente con Progressisti per Salerno. Vice presidente dell’associazioneha ben chiaro il suo percorso politico: solidarietà e uguaglianza tra persone saranno i suoi cavalli di battaglia, sulla scia del lavoro fatto dall’assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

