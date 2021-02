Tentato omicidio a Rosolini: fermati due uomini (Di giovedì 18 febbraio 2021) I carabinieri di Noto hanno fermato Fethi Nhari, 37 anni, tunisino, e Natale Savarino, 28 anni, agricoltore di Rosolini, accusati di un tentativo di omicidio. Il tentativo sarebbe avvenuto il 29 gennaio scorso, all’interno di un casolare. La sera del 29 gennaio, infatti, i carabinieri erano stati allertati per degli spari provenienti da un casolare. Recatisi sul posto, avevano trovato un uomo gravemente ferito alla testa, per due colpi di fucile sparatigli a bruciapelo. L’uomo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Avola e lì era stato operato. All’interno del casolare vi erano solo 2 persone: un testimone (proprietario dell’immobile) e l’uomo ferito. La versione del testimone però non corrispondeva a quanto detto dalla vittima e le indagini sono perciò proseguite. Quanto ne è emerso è che all’interno dell’abitazione erano transitati i ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) I carabinieri di Noto hanno fermato Fethi Nhari, 37 anni, tunisino, e Natale Savarino, 28 anni, agricoltore di, accusati di un tentativo di. Il tentativo sarebbe avvenuto il 29 gennaio scorso, all’interno di un casolare. La sera del 29 gennaio, infatti, i carabinieri erano stati allertati per degli spari provenienti da un casolare. Recatisi sul posto, avevano trovato un uomo gravemente ferito alla testa, per due colpi di fucile sparatigli a bruciapelo. L’uomo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Avola e lì era stato operato. All’interno del casolare vi erano solo 2 persone: un testimone (proprietario dell’immobile) e l’uomo ferito. La versione del testimone però non corrispondeva a quanto detto dalla vittima e le indagini sono perciò proseguite. Quanto ne è emerso è che all’interno dell’abitazione erano transitati i ...

