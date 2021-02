Snowboardcross oggi Reiteralm | orari | tv | programma | streaming

(Di giovedì 18 febbraio 2021) I grandi delloscenderanno in pista, alle 11.30, nella tappa di Coppa del Mondo di. Le qualificazioni, che si sono svolte due giorni fa, sono state a dir poco dominate dagli atleti azzurri. Tra le donne, infatti, Michela Moioli ha fatto registrare il miglior tempo, mentre tra gli uomini Lorenzo Sommariva e Omar Visintin hanno addirittura realizzato una doppietta. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e sarà anche visibile insulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti, dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante di questa tappa austriaca di Coppa del Mondo di. ILDELLA TAPPA DIDI COPPA DEL ...

OA Sport

Michela Moioli ha vinto la medaglia d'argento nelloai Mondiali di Idre , in Svezia. L'azzurra, già oro olimpico e tre volte in Coppa del Mondo, ha chiuso la prova iridata alle spalle di Charlotte Bankes , che aveva dominato la finale ma ...sarebbe stato il giorno della sua gara: la discesa libera di cui è campionessa olimpica , ... @goggiasofia saluti speciali #Goggia - @michimoioli - #pic.twitter.com/LaAR2SN4iH - ...I grandi dello snowboardcross scenderanno in pista oggi, alle 11.30, nella tappa di Coppa del Mondo di Reiteralm. Le qualificazioni, che si sono svolte due giorni fa, sono state a dir poco dominate da ...Weekend trionfale per l’Italia dello snowboard in Coppa del Mondo. Sulle nevi di Pyha, in Finlandia, il mattatore assoluto è stato Jacopo Luchini, vincitore di entrambe le gare di cross disputate per ...