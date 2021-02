Sanremo 2021, primo positivo al Covid tra i big in gara (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sanremo 2021: tutti i 26 Big in gara e i finalisti dei Giovani guarda le foto Sanremo 2021: la partenza è in salita. C’era da aspettarselo. E infatti è successo, il primo caso di cantante positivo al Covid, tra i big in gara al Festival. Si tratta di Moreno Conficconi (il Biondo), membro della band degli Extraliscio, risultato positivo al tampone il 17 febbraio prima di accedere al Teatro Ariston per le prove. Leggi ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 febbraio 2021): tutti i 26 Big ine i finalisti dei Giovani guarda le foto: la partenza è in salita. C’era da aspettarselo. E infatti è successo, ilcaso di cantanteal, tra i big inal Festival. Si tratta di Moreno Conficconi (il Biondo), membro della band degli Extraliscio, risultatoal tampone il 17 febbraio prima di accedere al Teatro Ariston per le prove. Leggi ...

trash_italiano : #Sanremo2021, un membro degli Extraliscio positivo al covid: isolamento per lui e per la band - repubblica : Sanremo: Conficconi (Extraliscio) primo positivo al Covid tra i Big - Gazzetta_it : #Amadeus: '#Ibra lo temo solo nel derby! A #Sanremo farà divertire. E si allenerà' - RengasAngels : RT @OndeFunky: Parlare con @RengaOfficial è sempre 'casa'. Ecco cosa ci siamo detti a proposito di #Sanremo2021 e non solo. Su #Ondefunky p… - napolimagazine : SANREMO 2021 - Amadeus: 'Ibrahimovic si allenerà in Riviera per tutta la settimana da solo' -