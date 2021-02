Sampdoria, non solo La Gumina: Askildsen resta ai margini (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non solo Antonino La Gumina non rientra nelle scelte tecniche di Claudio Ranieri. Kristoffer Askildsen resta ai margini della Sampdoria La strada intrapresa da Claudio Ranieri sembra tracciata. Il suo scacchiere, al netto dei cambi che permettono di dare minuti a (quasi) tutti, è collaudato. Il tecnico della Sampdoria non rinuncia ad alcuni inamovibili e dosa con il bilancino le presenze degli altri blucerchiati a sua disposizione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Tutti tranne due: Antonino La Gumina, che tra mercato e scelta tecnica è finito ai margini della rosa, e Kristoffer Askildsen. Se l’attaccante è rimasto chiuso non solo dall’arrivo di Ernesto Torregrossa ma anche dal ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) NonAntonino Lanon rientra nelle scelte tecniche di Claudio Ranieri. KristofferaidellaLa strada intrapresa da Claudio Ranieri sembra tracciata. Il suo scacchiere, al netto dei cambi che permettono di dare minuti a (quasi) tutti, è collaudato. Il tecnico dellanon rinuncia ad alcuni inamovibili e dosa con il bilancino le presenze degli altri blucerchiati a sua disposizione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Tutti tranne due: Antonino La, che tra mercato e scelta tecnica è finito aidella rosa, e Kristoffer. Se l’attaccante è rimasto chiuso nondall’arrivo di Ernesto Torregrossa ma anche dal ...

