Raffaele Cutolo | il camorrista se ne va portandosi dietro una montagna di segreti

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Come Ciro Cirillo, assessore napoletano sequestrato dalle Brigate Rosse nel 1981, anche, padre padrone della Nuova Camorra Organizzata, ilper eccellenza, se ne vaunadiche avrebbero potuto sistemare un po’ di questioni aperte sulla storia dell’Italia del dopoguerra. La camorra diè stata qualcosa di più complesso della camorra stessa e della mafia, un paradosso del crimine organizzato, un ibrido, insegna lo storico Isaia Sales: più camorristica perché capace di trasformare l’estorsione in un fenomeno di massa; più mafiosa per il metodo di centralizzare tutte le attività in un unico comando militare ed economico; più terroristica perché ha offerto una giustificazione sociale al ...