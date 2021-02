Napoli ko a Granada, Varriale: “Prestazione disastrosa, Osimhen e Lobotka imbarazzanti” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Napoli perde 2-0 in casa del Granada nei sedicesimi di finale di Europa League ed Enrico Varriale critica sui social la Prestazione della squadra di Rino Gattuso. “In una sera di Europa League positiva x le italiane con la vittoria della Roma e il pari del Milan, gara disastrosa del Napoli. Il Granada vince sfruttando 2 errori difenosasivi e una prova pessima non giustificata dalle pur tante assenze. imbarazzanti Osimhen e Lobotka“, ha scritto su Twitter il noto giornalista Rai. Per Varriale nessun alibi per gli azzurri. In una sera di @EuropaLeague positiva x le italiane con la vittoria di @OfficialASRoma e il pari di @acmilan gara disastrosa di ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilperde 2-0 in casa delnei sedicesimi di finale di Europa League ed Enricocritica sui social ladella squadra di Rino Gattuso. “In una sera di Europa League positiva x le italiane con la vittoria della Roma e il pari del Milan, garadel. Ilvince sfruttando 2 errori difenosasivi e una prova pessima non giustificata dalle pur tante assenze.“, ha scritto su Twitter il noto giornalista Rai. Pernessun alibi per gli azzurri. In una sera di @EuropaLeague positiva x le italiane con la vittoria di @OfficialASRoma e il pari di @acmilan garadi ...

