Napoli, aumento contagi: scuole chiuse e respinto il ricorso dei “No dad” (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’aumento della curva dei contagi in Campania, ha creato non poche preoccupazioni tra il presidente De Luca e i vari sindaci campani. Da qui sono state emanate ordinanze sindacali di prolungamento della “dad”. Ben 92 scuole sono state chiusa per l’emergenza Covid nella provincia di Napoli. I dati di questi giorni hanno mostrato un indice L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’della curva deiin Campania, ha creato non poche preoccupazioni tra il presidente De Luca e i vari sindaci campani. Da qui sono state emanate ordinanze sindacali di prolungamento della “dad”. Ben 92sono state chiusa per l’emergenza Covid nella provincia di. I dati di questi giorni hanno mostrato un indice L'articolo

CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - Tutto confermato, arriva la #PRIMAVERA con #SOLE e #TEMPERATURE in aumento - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, oltre 1500 casi ma grande aumento di tamponi:… - piercamillo : Piaccia o no, sarebbe scelta coerente con l’impostazione del Quirinale che ha scartato il voto politico anticipato… - Notiziedi_it : Continuano i contagi nelle scuole di Napoli, 35 i nuovi positivi: in aumento alle Medie - AvvocatoGuerra : Altri due Decreti del TAR Campania che RESPINGONO ricorsi dei No-DAD per riaprire #scuole in provincia di #Napoli.… -