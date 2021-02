Milan | Maldini | «Qui è cambiata la nostra storia Felice di rivedere Stankovic»

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Paolo, direttore tecnico del, parla del momento dei rossoneri: ecco le sue dichiarazioni prima della gara con la Stella Rossa Paoloparla ai microfoni di Sky Sport prima di Stella Rossa-. Le sue parole. PRECEDENTI CON LA STELLA ROSSA – «Io nel 2006 non sono venuto perché ero infortunato. La notte della nebbia è stata incredibile, senza quella forse lasarebbe mancata». SODDISFAZIONI –«La mia soddisfazione è legata ai risultati della squadra, non avevo tanti dubbi l’anno scorso ma il lavoro che abbiamo fatto insieme a Zvone e Massara sta dando i suoi frutti. Nel calcio a volte occorre attendere un po».ALLENATORE – «Mi fa piacere, è sempre stato un avversario fortissimo e leale. Suo figlio è un ottimo prospetto, gioca ...

Come detto, ilnon è l'unica squadra a trovarsi in questa situazione. Basti pensare al Real ... Proprio l'esterno francese è uno dei profili sul taccuino dei rossoneri:e Massara - non è ......dal, successivamente milita nel Bologna e infine nel Brescia . Baggio a 37 anni decide di ritirarsi dalla carriera di calciatore. È il 2004 e durante la sua ultima partita Paololo ...Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, parla del momento dei rossoneri: ecco le sue dichiarazioni prima della gara con la Stella Rossa ...Paolo Maldini, è intervenuto ai microfoni di Sky nell’immediato pre partita di Milan-Stella. Ecco tutte le dichiarazioni dell’ex capitano rossonero. Sulle sue sensazioni ...