Mercoledì Addams diventa una serie diretta da Tim Burton per Netflix

(Di giovedì 18 febbraio 2021) A mezza via tra un revival e un reboot, per poter unire passato e presente. Tim Burton, che negli anni ha cercato di tenersi alla larga dalla serialità televisiva, ha accettato di dirigere una produzione inedita, che possa dare un seguito alle avventure della famiglia Addams. Non, però, della famiglia al gran completo, così come la si è conosciuta tra gli anni Sessanta e Novanta. Tim Burton, con il beneplacito di Netflix, ha deciso di focalizzarsi sul personaggio di Mercoledì Addams, dedicandole una serie bizzarra.