Manchester United, Bruno Fernandes: «I gol? L’importante è vincere i trofei» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Bruno Fernandes ha parlato dopo la rotonda vittoria del Manchester United contro la Real Sociedad. Le sue parole Bruno Fernandes ha parlato dopo la vittoria del Manchester United contro la Real Sociedad. Le sue parole. «Il risultato è davvero buono, si è vista la nostra voglia di vincere le partite. Abbiamo fatto tutto bene, ma c’è ancora partita difficile da giocare in casa. I gol? Il mio obiettivo è segnare il maggior numero di gol possibile, ma quello vero e più importante è vincere trofei» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha parlato dopo la rotonda vittoria delcontro la Real Sociedad. Le sue paroleha parlato dopo la vittoria delcontro la Real Sociedad. Le sue parole. «Il risultato è davvero buono, si è vista la nostra voglia dile partite. Abbiamo fatto tutto bene, ma c’è ancora partita difficile da giocare in casa. I? Il mio obiettivo è segnare il maggior numero dipossibile, ma quello vero e più importante è» Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - Andrencr : @NandoPiscopo1 Tanta roba l'ajax, favoriti col manchester united per sta coppa - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Sareste favorevoli a far giocare TUTTA l'Europa League in campi totalmente random sin dalla fase a gironi? Ludogorets-… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Collegarsi e trovare di botto Real Sociedad e Manchester United a Torino è un attimo spiazzante, diciamo così, ti fa du… - edy_diuzz : @andreozzi93 @pepsgro @salpaladino Beh addirittura...se è avvenuto prima un contatto è comunque da visionare. Più c… -