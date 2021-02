M5S, di chi è il simbolo? Da Grillo a Casaleggio l’intreccio sulla proprietà (Di giovedì 18 febbraio 2021) M5S simbolo di chi è? L’agenzia Adnkronos, in un lancio a firma dei giornalisti Ileana Sciarra e Antonio Atte, ricostruisce l’intreccio sulla proprietà del simbolo del Movimento, nel giorno in cui il voto di fiducia al governo Draghi lacera i pentastellati. E’ questa infatti una delle domande che si rincorre tra Camera e Senato, mentre la scissione del Movimento sembra ormai a un passo e le espulsioni tornano a terremotare le file dei parlamentari. Barbara Lezzi, una dei senatori espulsi, nonostante il cartellino rosso lancia la propria candidatura alla nuova governance a 5, approvata ieri da una base decimata, stando almeno al numero di voti registrati sulla piattaforma Rousseau. Un cambio di passo, quello che modifica lo statuto del Movimento, che getta ombre sulla ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) M5Sdi chi è? L’agenzia Adnkronos, in un lancio a firma dei giornalisti Ileana Sciarra e Antonio Atte, ricostruiscedeldel Movimento, nel giorno in cui il voto di fiducia al governo Draghi lacera i pentastellati. E’ questa infatti una delle domande che si rincorre tra Camera e Senato, mentre la scissione del Movimento sembra ormai a un passo e le espulsioni tornano a terremotare le file dei parlamentari. Barbara Lezzi, una dei senatori espulsi, nonostante il cartellino rosso lancia la propria candidatura alla nuova governance a 5, approvata ieri da una base decimata, stando almeno al numero di voti registratipiattaforma Rousseau. Un cambio di passo, quello che modifica lo statuto del Movimento, che getta ombre...

