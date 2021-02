La prima notte di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, in quel letto è tutto chiaro: “Sento qualcosa…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo le lunghe attese e gli incontenibili impulsi di desiderio frenati, per certi versi a causa del rispetto per Giuliano, e per altri a causa della cautela che entrambi avevano deciso di riservarsi, il momento è scattato. Il lungo bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non poteva attendere oltre, e si è manifestato in tutta la sua romanticheria. I due novelli amanti, dopo le recenti dichiarazioni di attrazione reciproca, hanno deciso di lasciare il comando agli stimoli istintivi, lasciandosi andare e baciandosi appassionatamente sotto le coperte, ritagliandosi una bolla di personale gioia, lontana dal mondo reale, ma non per questo estremamente vera. Rosalinda Cannavò, dopo l’ennesima litigata con la modella brasiliana Dayane Mello, intorno alle 3 di ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo le lunghe attese e gli incontenibili impulsi di desiderio frenati, per certi versi a causa del rispetto per Giuliano, e per altri a causa della cautela che entrambi avevano deciso di riservarsi, il momento è scattato. Il lungo bacio tranon poteva attendere oltre, e si è manifestato in tutta la sua romanticheria. I due novelli amanti, dopo le recenti dichiarazioni di attrazione reciproca, hanno deciso di lasciare il comando agli stimoli istintivi, lasciandosi andare e baciandosi appassionatamente sotto le coperte, ritagliandosi una bolla di personale gioia, lontana dal mondo reale, ma non per questo estremamente vera., dopo l’ennesima litigata con la modella brasiliana Dayane Mello, intorno alle 3 di ...

