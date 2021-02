I Greta Van Fleet pubblicano il video ufficiale di “Heat Above (Di giovedì 18 febbraio 2021) I Greta Van Fleet, band vincitrice di un GRAMMY Award nel 2019 per il miglior album rock, pubblicano il video ufficiale di “Heat Above”. Il brano, da domani in radio, è la terza anticipazione del loro secondo album in studio, “The Battle at Garden’s Gate”, prodotto da Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele), la cui pubblicazione è prevista per il 16 aprile 2021 (Lava/Republic Records). “Heat Above è un brano teatrale, eloquente ed esagerato. È un sogno tra le nuvole, un momento di pace nella tempesta. Tematicamente parlando, è un culto del paradiso, surreale, strano, vivo e libero”, dice la band. Per guardare il video ufficiale di “Heat Above”: ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) IVan, band vincitrice di un GRAMMY Award nel 2019 per il miglior album rock,ildi “”. Il brano, da domani in radio, è la terza anticipazione del loro secondo album in studio, “The Battle at Garden’s Gate”, prodotto da Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele), la cui pubblicazione è prevista per il 16 aprile 2021 (Lava/Republic Records). “è un brano teatrale, eloquente ed esagerato. È un sogno tra le nuvole, un momento di pace nella tempesta. Tematicamente parlando, è un culto del paradiso, surreale, strano, vivo e libero”, dice la band. Per guardare ildi “”: ...

