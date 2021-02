GPS graduatorie docenti per supplenze: chiarimento Ministero titoli di specializzazione in Italiano L2 (Di giovedì 18 febbraio 2021) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze valide per il biennio 2020/21 e 2021/22: il Ministero invia un ulteriore chiarimento per la valutazione dei titoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) GPSprovinciali e di istituto per levalide per il biennio 2020/21 e 2021/22: ilinvia un ulterioreper la valutazione dei. L'articolo .

orizzontescuola : GPS graduatorie docenti per supplenze: chiarimento Ministero titoli di specializzazione in Italiano L2 - CislNazionale : RT @cislscuola: Due pareri del CSPI, espressi nell'adunanza plenaria del 16.2.2021, su graduatorie terza fascia ATA e elenchi aggiuntivi GP… - orizzontescuola : GPS graduatorie supplenze, valutazione servizi prestati presso i centri di formazione professionale. NOTA - orizzontescuola : GPS graduatorie supplenze: titoli non dichiarati entro il 6 agosto, servizio dal 1° febbraio, servizi contemporanei… - fnp_ag_cl_e : RT @cislscuola: Due pareri del CSPI, espressi nell'adunanza plenaria del 16.2.2021, su graduatorie terza fascia ATA e elenchi aggiuntivi GP… -