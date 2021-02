Governo: Meloni, 'Draghi faccia tutto per salvare Italia, la giudicheremo su questo' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non avrà il nostro voto di fiducia, ma avrà il nostro stimolo e il nostro supporto per ogni decisione che reputeremo giusta, perchè noi siamo prima di tutto dei patrioti. Presidente Draghi, disse in un celebre discorso che avrebbe salvato l'eurozona 'whatever it takes', e aggiunse 'credetemi sarà abbastanza'. Oggi quello che noi ci aspettiamo da lei è che dica con la stessa determinazione che farà tutto quello che serve per difendere l'Italia: le sue aziende, il suo lavoro, i suoi confini, la sua identità. Noi la giudicheremo su questo, solo su questo, senza pregiudizi e senza sconti". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nella dichiarazione di voto alla Camera. "Anche noi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non avrà il nostro voto di fiducia, ma avrà il nostro stimolo e il nostro supporto per ogni decisione che reputeremo giusta, perchè noi siamo prima didei patrioti. Presidente, disse in un celebre discorso che avrebbe salvato l'eurozona 'whatever it takes', e aggiunse 'credetemi sarà abbastanza'. Oggi quello che noi ci aspettiamo da lei è che dica con la stessa determinazione che faràquello che serve per difendere l': le sue aziende, il suo lavoro, i suoi confini, la sua identità. Noi lasu, solo su, senza pregiudizi e senza sconti". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d', nella dichiarazione di voto alla Camera. "Anche noi, ...

davidefaraone : Anche la Meloni (all’opposizione) ha proposto a Salvini e Berlusconi (al governo) di fare l’intergruppo. Ora è davvero tutto. - Adnkronos : #GovernoDraghi, #Meloni: 'Prove di regime, da Rai pubblicità durante dichiarazione Fdi' - FratellidItalia : Sci, Meloni: Montagna merita rispetto non speranza. Chiediamo a Governo di dichiarare stato di crisi turismo (video) - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'Draghi faccia tutto per salvare Italia, la giudicheremo su questo'... - ringetto65 : RT @erretti42: La Meloni a capo di un partito in cui il numero degli arrestati per Ndrangheta non si conta “ Quando questa parentesi sarà f… -